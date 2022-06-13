https://news.day.az/society/1470256.html Сколько семей шехидов и инвалидов войны получат жилье в этом году?
Сколько семей шехидов и инвалидов войны получат жилье в этом году?
Жильем и частными домами в 2021 году были обеспечены 3 000, а после 44-дневной Отечественной войны Азербайджана - 3 500 семей шехидов и инвалидов войны.
Как передает Day.A, об этом сказал председатель правления Агентства социальных услуг Вугар Бехбудов на пресс-конференции, посвященной вопросам обеспечения жильем и автомобилями, социальными услугами семей шехидов и инвалидов войны в послевоенный период.
В этом году семьям из социально чувствительных групп уже предоставлено более 500 квартир. Всего в текущем году планируется предоставить 1 500 квартир и частных домов.
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