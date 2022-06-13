https://news.day.az/society/1470261.html Еще один автобус переходит на BakıKart
Еще один автобус переходит на BakıKart
С завтрашнего дня проезд в автобусах, следующих по регулярному маршруту №206 (поселок Локбатан - станция метро "Элмляр Академиясы"), будет оплачиваться посредством BakıKart.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Бакинское транспортное агентство.
Отмечается, что процесс интегрирования столичных маршрутных линий в систему безналичной оплаты продолжается поэтапно.
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