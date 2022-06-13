Еще один автобус переходит на BakıKart
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С завтрашнего дня проезд в автобусах, следующих по регулярному маршруту №206 (поселок Локбатан - станция метро "Элмляр Академиясы"), будет оплачиваться посредством BakıKart.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Бакинское транспортное агентство.

Отмечается, что процесс интегрирования столичных маршрутных линий в систему безналичной оплаты продолжается поэтапно.