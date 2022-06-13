https://news.day.az/society/1470262.html Сколько инвалидов войны обеспечены автомобилями за последние 4 года?
Сколько инвалидов войны обеспечены автомобилями за последние 4 года?
В рамках мер по обеспечению инвалидов войны автомобилями за последние четыре года им было предоставлено до 1 450, а за прошедший период в целом - 7 400 автомобилей.
Как передает Day.Az, об этом сказал председатель правления Агентства социальных услуг Вугар Бехбудов на пресс-конференции, посвященной вопросам обеспечения жильем и автомобилями, социальными услугами семей шехидов и инвалидов войны в послевоенный период.
Новость обновляется
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре