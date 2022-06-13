Сколько инвалидов войны обеспечены автомобилями за последние 4 года?

В рамках мер по обеспечению инвалидов войны автомобилями за последние четыре года им было предоставлено до 1 450, а за прошедший период в целом - 7 400 автомобилей.

Как передает Day.Az, об этом сказал председатель правления Агентства социальных услуг Вугар Бехбудов на пресс-конференции, посвященной вопросам обеспечения жильем и автомобилями, социальными услугами семей шехидов и инвалидов войны в послевоенный период.

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