Вагиф Асадов отправлен на пенсию

Начальник отдела Управления дорожной полиции Главного управления полиции города Баку полковник полиции Вагиф Асадов освобожден от занимаемой должности в связи с выходом на пенсию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующий приказ подписал министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов.

Асадов вышел на пенсию по выслуге лет.

На его место пока никто не назначен.