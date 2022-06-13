https://news.day.az/society/1470299.html Вагиф Асадов отправлен на пенсию
Вагиф Асадов отправлен на пенсию
Начальник отдела Управления дорожной полиции Главного управления полиции города Баку полковник полиции Вагиф Асадов освобожден от занимаемой должности в связи с выходом на пенсию.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующий приказ подписал министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов.
Асадов вышел на пенсию по выслуге лет.
На его место пока никто не назначен.
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