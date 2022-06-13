Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП в Шамахы

Два человека, которые пострадали в тяжелом ДТП на трассе Баку-Шамахы, в настоящее время находятся на лечении в медучреждении при TƏBİB.

Как сообщили Day.Az в TƏBİB, один человек в тяжелом состоянии будет прооперирован в медучреждении при TƏBİB в Баку. Один из двух других пострадавших, состояние которого оценивается как средней тяжести, доставленный сначала в госучреждение, а затем переведенный в частную клинику, вновь был доставлен в медучреждение при TƏBİB. Второй продолжает лечение в одной из частных клиник.

В TƏBİB подчеркнули, что инцидент, распространенный в СМИ, не зарегистрирован в медучреждении при TƏBİB. Лечение пострадавших находится под контролем руководства TƏBİB.