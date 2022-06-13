В Сумгайыте обнаружен зенитный снаряд

В поселке Гаджи Зейналабдина Тагиева города Сумгайыта обнаружен зенитный снаряд.

Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, на горячую линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация об обнаружении боеприпаса в поселке Гаджи Зейналабдина Тагиева города Сумгайыта.

На место происшествия незамедлительно прибыла оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

В ходе осмотра места происшествия было установлено, что найденный боеприпас является 135-миллиметровымм зенитным снарядом с зажигательной смесью.

"Он был вывезен с территории для обезвреживания. Других опасных или подозрительных предметов на месте происшествия и прилегающей к нему территории обнаружено не было", - отметили в ведомстве.