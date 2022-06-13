https://news.day.az/society/1470350.html Сегодня откроется большинство перекрытых в связи с F1 дорог в Баку
Сегодня откроется большинство перекрытых в связи с F1 дорог в Баку
Сегодня с 18:00 в Баку откроется большинство проспектов и дорог, движение на которых было ограничено в связи с Гран-при Азербайджана "Формулы-1"
Об этом сообщили Day.Az в операционной компании Baku City Circuit.
"Кроме того, до 20 июня с дорог будут убраны бетонные блоки, установленные в целях безопасности, а до 22 июня - временные пешеходные мосты", - сказали в компании.
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