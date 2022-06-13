Сегодня откроется большинство перекрытых в связи с F1 дорог в Баку

Сегодня с 18:00 в Баку откроется большинство проспектов и дорог, движение на которых было ограничено в связи с Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

Об этом сообщили Day.Az в операционной компании Baku City Circuit.

"Кроме того, до 20 июня с дорог будут убраны бетонные блоки, установленные в целях безопасности, а до 22 июня - временные пешеходные мосты", - сказали в компании.