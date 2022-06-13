Эмин Амруллаев о ДТП в Шамахы

Министр образования Эмин Амруллаев прокомментировал ДТП с автобусом на трассе Баку-Шамахы, в котором находились школьники.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, по словам министра, он может только советовать быть осторожным в связи с мероприятиями, организуемыми родительскими группами.

"Необходимо отличать два мероприятия, один из которых был организован госструктурой, а другой - родительскими группами. К примеру, мы организовывали поездку в Шушу, в которой было около 300 учащихся, сотрудничали с надлежащими структурами. Но если родительские группы выезжают куда-то со своими детьми, то могу только посоветовать быть осторожным. В мероприятиях, организованных нами, предпринимаются соответствующие меры. Мы сотрудничаем со структурами здравоохранения, органами полиции. Но контролировать мероприятия, организуемые отдельными родительскими группами, не так легко, потому что родители могут выезжать со своими детьми куда хочется", - отметил министр.

Эмин Амруллаев отметил, что сейчас ситуация находится под контролем Управления образования по г.Баку: "Мы в любом случае всегда рядом с детьми и не хотим, чтобы возникали трудности. Есть дети, получившие определенные травмы, их лечение продолжается. К счастью, серьезных осложнений не было. Не хотелось бы, чтобы такое происходило, но в Азербайджане случаются ДТП".

Отметим, 12 июня пассажирский автобус, следовавший из Габалы в Баку, попал в аварию на территории Шамахы. В результате находившиеся в автобусе учащиеся школы № 279 города Баку, их классный руководитель и родители получили телесные повреждения различной степени тяжести.