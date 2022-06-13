Житель Загаталы обнаружил 1,5-метровую гюрзу в своем доме

В Загатале на участок одного из частных домов заползла ядовитая змея.

Как передает Day.Az, инцидент произошел в селе Юхары Тала, сообщили Lent.az местные жители.

Во дворе дома одного из жителей села была обнаружена гюрза длиной 1,5 метра.

Змея была убита, не успев причинить кому-либо вреда.