https://news.day.az/society/1470418.html Житель Загаталы обнаружил 1,5-метровую гюрзу в своем доме - ВИДЕО
Житель Загаталы обнаружил 1,5-метровую гюрзу в своем доме - ВИДЕО
В Загатале на участок одного из частных домов заползла ядовитая змея.
Как передает Day.Az, инцидент произошел в селе Юхары Тала, сообщили Lent.az местные жители.
Во дворе дома одного из жителей села была обнаружена гюрза длиной 1,5 метра.
Змея была убита, не успев причинить кому-либо вреда.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре