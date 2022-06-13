https://news.day.az/society/1470455.html В Баку и Нахчыване пройдет экзамен в резидентуру
В Баку и Нахчыване пройдет экзамен в резидентуру
19 июня в Баку и Нахчыване состоится экзамен (2-я попытка) в рамках I этапа вступительного экзамена в резидентуру (оценка знаний по базовым предметам).
Об этом Day.Az сообщили в понедельник в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) Азербайджана.
Пропускной лист на экзамен можно распечатать по ссылке https://www.e-gov.az/az/services/read/2516/0?tqdk_xdm=32.
Отметим, что участники экзамена должны иметь при себе оригинал удостоверения личности и пропускной лист на экзамен. В случае их отсутствия кандидат не будет допущен к экзамену.
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