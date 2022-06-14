В Баку Porsche сбил насмерть юношу

В Ясамальском районе Баку в результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на улице Мухаммеда Хиябани.

Автомобиль марки Porsche, управляемый Агазаде Чингизом Акрам оглу, сбил на пешеходном переходе Салимова Мухаммеда Мехман оглу 2005 года рождения. Пешеход погиб на месте. Водитель задержан полицией.