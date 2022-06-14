https://news.day.az/society/1470494.html Сегодня в школах Азербайджана отмечают «Последний звонок»
Сегодня в школах Азербайджана отмечают «Последний звонок»
14 июня в школах Азербайджана отмечают "Последний звонок".
Как передает Day.Az со ссылкой на министерство образования, "Последний звонок" проводится во дворе каждого общеобразовательного учреждения, в спортивных или актовых залах общеобразовательных учреждений без двора. В мероприятии могу принять участие родительские комитеты, ассоциации родителей и учителей и представители общественности.
Будут приняты необходимые меры для обеспечения безопасности студентов во время "Последнего звонка".
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