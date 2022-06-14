Сегодня в школах Азербайджана отмечают «Последний звонок»

14 июня в школах Азербайджана отмечают "Последний звонок".

Как передает Day.Az со ссылкой на министерство образования, "Последний звонок" проводится во дворе каждого общеобразовательного учреждения, в спортивных или актовых залах общеобразовательных учреждений без двора. В мероприятии могу принять участие родительские комитеты, ассоциации родителей и учителей и представители общественности.

Будут приняты необходимые меры для обеспечения безопасности студентов во время "Последнего звонка".