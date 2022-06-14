В Абшероне опрокинулся автомобиль

В поселке Горадил произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на дороге Пиршаги-Горадил.

Ахмедов Фахри Акбар оглу 1980 года рождения потерял управление автомобилем марки "Лада" и опрокинул автомобиль. В результате водитель и пассажиры автомобиля-Ахмедова Вусала Мамедрза гызы 1982 года рождения, Рустамова Кенул Вагиф гызы 1986 года рождения, Агаева Асуба Мехти гызы 1999 года рождения и Ахмедов Махир Валех оглу 1975 года рождения получили различные травмы и были госпитализированы в Городскую клиническую больницу № 1.

По данному факту сотрудниками Абшеронского районного управления полиции проводится расследование.