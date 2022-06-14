В Баку столкнулись 5 автомобилей - ФОТО
Во время ДТП на шоссе Баку-Сумгайыт пассажир получил травмы.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на шоссе Баку-Сумгайыт, перед международным автовокзалом.
Водитель Mitsubishi применил экстренное торможение из-за появления преграды перед автомобилем.
В результате автомобили Renault, BMW, Chevrolet и Range Rover движущиеся в одном направлении, последовательно врезались друг в друга.
В результате аварии пострадала женщина-пассажирка автомобиля Chevrolet. Раненая была доставлена в больницу на карете скорой помощи. На место происшествия были привлечены сотрудники Главного управления Государственной дорожной полиции. Автомобили поставлены на штрафную стоянку.
По данному факту назначена автотехническая экспертиза. Ведется расследование.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре