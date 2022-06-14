В Баку столкнулись 5 автомобилей

Во время ДТП на шоссе Баку-Сумгайыт пассажир получил травмы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на шоссе Баку-Сумгайыт, перед международным автовокзалом.

Водитель Mitsubishi применил экстренное торможение из-за появления преграды перед автомобилем.

В результате автомобили Renault, BMW, Chevrolet и Range Rover движущиеся в одном направлении, последовательно врезались друг в друга.

В результате аварии пострадала женщина-пассажирка автомобиля Chevrolet. Раненая была доставлена в больницу на карете скорой помощи. На место происшествия были привлечены сотрудники Главного управления Государственной дорожной полиции. Автомобили поставлены на штрафную стоянку.

По данному факту назначена автотехническая экспертиза. Ведется расследование.