МЧС сделало обращение в связи с сезоном жатвы

МЧС обратилось к населению по вопросам пожарной безопасности в связи с сезоном жатвы.

Как сообщает Day.Az, что в обращении говорится:

"Поставки зерна имеют важное значение в обеспечении населения продовольствием. В связи с этим защита от пожарной опасности зерновых угодий, способных быстро воспламеняться, является одним из важнейших условий обеспечения продовольственной безопасности в нашей стране.

Учитывая вышесказанное и тот факт, что сезон сбора урожая приходится на жаркий и засушливый период, МЧС, обращаясь к населению, в том числе к владельцам хозяйств и лицам, участвующим в уборке зерна, предупреждает о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности, еще раз напоминает о простых и необходимых правилах в связи с этим:

- категорически запрещается зажигать спички на зерновых полях, разжигать огонь, курить, разводить костры! Необходимо выделять специальные места для курения.

- при движении по дороге нельзя бросать не полностью потушенные окурки или спички, материалы, пропитанные горючими жидкостями, а также стеклянную тару;

- территорию вокруг зернового поля необходимо периодически очищать от сухой травы и отходов;

- техника, участвующая в уборке урожая, должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения, перед началом уборки урожая должна быть проведена пожарно-техническая экспертиза.

Помните: игнорирование правил - угроза нашей жизни!

В случае опасности звоните 112!".