Водитель автобуса со школьниками рассказал о ДТП

Ранее сообщалось о ДТП, произошедшем 12 июня на трассе Шамахы - Баку, в результате которого пострадали возвращавшиеся с прогулки преподаватели и учащиеся школы №279 столичного поселка Гюнешли.

Как передает Day.Az со ссылкой на xezerxeber.az, водитель автобуса Парвиз Гулиев заявил, что отказала тормозная система транспортного средства, это и стало причиной аварии.

"Поскольку не сработали тормоза, я пытался остановить автобус посредством бетонного барьерного ограждения", - сказал он.