https://news.day.az/society/1470595.html Водитель автобуса со школьниками рассказал о ДТП - ВИДЕО
Водитель автобуса со школьниками рассказал о ДТП - ВИДЕО
Ранее сообщалось о ДТП, произошедшем 12 июня на трассе Шамахы - Баку, в результате которого пострадали возвращавшиеся с прогулки преподаватели и учащиеся школы №279 столичного поселка Гюнешли.
Как передает Day.Az со ссылкой на xezerxeber.az, водитель автобуса Парвиз Гулиев заявил, что отказала тормозная система транспортного средства, это и стало причиной аварии.
"Поскольку не сработали тормоза, я пытался остановить автобус посредством бетонного барьерного ограждения", - сказал он.
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