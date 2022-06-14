Трагически погибший в Кяльбаджаре солдат был самым младшим сыном

Военнослужащий N-ой воинской части Министерства обороны Азербайджана, рядовой Рияд Алияров погиб от удара электрическим током на территории Кяльбаджарского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на Unikal, он был родом из города Худат Хачмазского района. Погибший - самый младший сын в семье, у него остались два старших брата.

Р.Алияров будет похоронен завтра в родном городе.