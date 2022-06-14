В Хырдалане задержаны карманники

Сотрудники Абшеронского районного управления полиции задержали ранее судимого Руслана Мамедова, подозреваемого в серии карманных краж в общественном транспорте.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

В ходе расследования было установлено, что он украл сумки и мобильные телефоны у пассажирок автобусов, курсирующих на территории города Хырдалана.

В ходе очередного оперативного мероприятия правоохранители там же задержали ранее судимого Валерия Куликова по подозрению в грабеже.

В следственном отделе Абшеронского РУП продолжаются расследования по данным фактам.

Не исключается причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям на территории Абшеронского района и Баку. Граждане, пострадавшие от противоправных действий Р.Мамедова и В.Куликова, могут сообщить об этом в местные органы полиции, а также позвонить в Call-центр МВД 102 или написать на официальные страницы ведомства в соцсетях.