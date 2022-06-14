https://news.day.az/society/1470616.html Эмин Амруллаев о переходе на единую школьную форму
Эмин Амруллаев о переходе на единую школьную форму
Переход на единую школьную форму будет постепенным.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сказал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.
Министр отметил, что каждая школа должна сама принять решение по этому вопросу.
По его словам, переход учащихся на единую форму имеет ряд преимуществ, в том числе и с точки зрения влияния на дисциплину.
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