Спецоперация на границе Азербайджана и Ирана
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Сотрудники пограничных отрядов "Гёйтепе" и "Лянкяран" Государственной пограничной службы пресекли контрабанду 11 килограммов 499 граммов наркотических средств и 3956 таблеток психотропных веществ из Ирана в Азербайджан.

Как сообщили Day.Az в ГПС, задержан житель села Эрчиван Астаринского района Имамалиев Гюндуз Афган оглу (1993 г.р.).

Ранее судимый Имамалиев нарушил государственную границу с целью контрабанды наркотиков. Также задержан житель города Лянкяран Агаев Кянан (1982 г.р.), пытавшийся провезти через границу большую партию наркотиков.

По фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.