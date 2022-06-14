https://news.day.az/society/1470627.html Спецоперация на границе Азербайджана и Ирана - есть задержанные - ФОТО
Спецоперация на границе Азербайджана и Ирана - есть задержанные - ФОТО
Сотрудники пограничных отрядов "Гёйтепе" и "Лянкяран" Государственной пограничной службы пресекли контрабанду 11 килограммов 499 граммов наркотических средств и 3956 таблеток психотропных веществ из Ирана в Азербайджан.
Как сообщили Day.Az в ГПС, задержан житель села Эрчиван Астаринского района Имамалиев Гюндуз Афган оглу (1993 г.р.).
Ранее судимый Имамалиев нарушил государственную границу с целью контрабанды наркотиков. Также задержан житель города Лянкяран Агаев Кянан (1982 г.р.), пытавшийся провезти через границу большую партию наркотиков.
По фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре