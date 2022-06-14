В Шеки задержаны подозреваемые в кражах из аптеки и дома

В ходе операций, проведенных сотрудниками Шекинского РОП, было раскрыто несколько краж, совершенных на территории города.

Как сообщили Day.Az в региональной группе пресс-службы МВД, в отдел полиции поступило обращение в связи с кражей мобильного телефона, наличных денег из сейфа и кассы одной из аптек Шеки.

Правоохранители задержали по горячим следам и передали следствию подозреваемого в совершении преступления уроженца Бардинского района, ранее судимого Айхана Салимова. У него в качестве вещественных доказательств было изъято краденое, а также холодное оружие, которое он использовал для вскрытия двери объекта.

В ходе следствия выяснилось, что А.Салимов также совершил кражи из аптек в других городах и районах страны.

В результате другой операции по подозрению в краже из частного дома медных котла, самовара, подноса и других предметов домашнего обихода на общую сумму 2 300 манатов был задержан житель города Гисмет Абдуррагимов. Он признался в содеянном и заявил, что продал краденое в пункте приема цветных металлов.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, выясняется возможная причастность задержанных к другим противоправным действиям.