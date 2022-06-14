Стало известно о состоянии пострадавших в тяжелой аварии в Баку
Пятеро пострадавших в тяжелой аварии на дороге Горадил-Новханы в Бинагадинском районе Баку доставлены в Клинический медицинский центр.
Как передает Day.Az, об этом сообщил руководитель пресс-службы Клинического медицинского центра (КМЦ) Эльнур Хидаятоглу.
По его словам, двое тяжело пострадавших помещены в реанимационное отделение, один - в травматологическое, а двое после оказания первой медицинской помощи отпущены домой.
У одного из доставленных в реанимацию (1980 года рождения) перелом ребер, сломан нос, вывих тазобедренного сустава. У другого (1986 года рождения) - многочисленные переломы тазобедренного сустава. Состояние обоих оценивается как стабильно тяжелое.
У доставленной в травматологическое отделение пострадавшей (1999 года рождения) вывих левого бедра. Так как это беременная женщина, она прошла особое обследование, состояние пострадавшей нормальное.
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