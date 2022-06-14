Привлечены к ответственности водители, управлявшие автомобилями без номеров

Сотрудники отделения Государственной дорожной полиции Загатальского РОП провели контрольно-профилактические мероприятия с целью повышения безопасности движения на автомобильных дорогах города, предотвращения возможных ДТП, а также выявления водителей, совершающих грубые нарушения.

Как сообщили Day.Az в шекинской региональной группе пресс-службы МВД, правоохранители выявили водителей, допустивших изменения в конструкции транспортного средства, управлявших автомобилем без государственных номерных знаков, а также совершивших хулиганские действия и другие серьезные нарушения.

С ними были проведены профилактические беседы, разъяснены требования закона "О дорожном движении", составлены протоколы. Нарушители привлечены к административной ответственности.