Как будут работать электропоезда Баку-Сумгайыт в праздничный день?

15 июня электропоезда Баку-Сумгайыт-Баку будут курсировать в соответствии с графиком выходных дней.

Об этом Day.Az сообщает во вторник со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

С расписанием поездов можно ознакомиться по ссылке: https://ticket.ady.az