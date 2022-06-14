https://news.day.az/society/1470717.html Как будут работать электропоезда Баку-Сумгайыт в праздничный день?
Как будут работать электропоезда Баку-Сумгайыт в праздничный день?
15 июня электропоезда Баку-Сумгайыт-Баку будут курсировать в соответствии с графиком выходных дней.
Об этом Day.Az сообщает во вторник со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
С расписанием поездов можно ознакомиться по ссылке: https://ticket.ady.az
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