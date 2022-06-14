В Баку меняется схема движения 8 автобусов

Учитывая соответствующее распоряжение главы ИВ Баку об организации летнего отдыха населения на городских пляжах, для проезда горожан на дачи и пляжи с 15 июня будет изменена схема движения ряда автобусов.

Об этом Day.Az сообщили в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

Так, автобус № 101 будет доезжать до пляжа "Тюркан", автобус № 107 - до пляжа "Бузовна", автобус № 146 - до пляжа "Шувелан", автобус № 171 - до центра отдыха "Sea Breeze", автобус № 172 будет доезжать до дач "Бильгя", автобус № 179 - до пляжа "Пиршаги", автобус № 180 - до пляжа "Зиря", автобус № 182 - до пляжа "Мардакян".

Также возобновляется экспресс-маршрут М10 - от Центра транспортного обмена "Кероглу" до Мардакянского пляжа (дорога Шувелан-Бузовна). Начальной остановкой будет Центр транспортного обмена "Кероглу". Автобус М10 будет останавливаться на всех остановках дороги Шувелан-Бузовна. Проезд установлен в размере 0,50 манатов. Возобновление маршрута М10 обеспечит лучшую координацию населенных пунктов в направлении поселков Мардакян, Шаган, Бина и Ени Сураханы с Центром транспортного обмена "Кероглу". На этом маршруте 13 остановок.