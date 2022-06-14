В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане COVID-19 заразились еще 19 человек, 9 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 792 903 случая заражения коронавирусной инфекцией, 783 103 человека вылечились, 9 715 человек скончались, число активных больных - 85.

За прошедшие сутки проведен 2217 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6926715 тестов.