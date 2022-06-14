https://news.day.az/society/1470733.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане COVID-19 заразились еще 19 человек, 9 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.
За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 792 903 случая заражения коронавирусной инфекцией, 783 103 человека вылечились, 9 715 человек скончались, число активных больных - 85.
За прошедшие сутки проведен 2217 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6926715 тестов.
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