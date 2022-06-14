Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 1668 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 273, вторую дозу получили 197 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 1076, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 122 человека.