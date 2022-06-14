У жителя Ширвана изъяли оружие

Сотрудники Ширванского городского управления полиции продолжают оперативно-розыскные мероприятия по задержанию и привлечению к ответственности лиц, незаконно хранящих оружие и боеприпасы.

Как сообщает Day.Az Ширванская региональная группа пресс-службы МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Ширванским управлением полиции, задержан житель города Шахсият Мамедов.

При осмотре места жительства задержанного были обнаружены и изъяты пистолет иностранного производства, одна кассета и 14 патронов.

В Ширванском городском управлении полиции возбуждено уголовное дело, ведется расследование.