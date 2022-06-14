https://news.day.az/society/1470741.html У жителя Ширвана изъяли оружие
У жителя Ширвана изъяли оружие
Сотрудники Ширванского городского управления полиции продолжают оперативно-розыскные мероприятия по задержанию и привлечению к ответственности лиц, незаконно хранящих оружие и боеприпасы.
Как сообщает Day.Az Ширванская региональная группа пресс-службы МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Ширванским управлением полиции, задержан житель города Шахсият Мамедов.
При осмотре места жительства задержанного были обнаружены и изъяты пистолет иностранного производства, одна кассета и 14 патронов.
В Ширванском городском управлении полиции возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
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