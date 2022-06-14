В некоторых районах ожидаются грозы, ветер усилится

Национальная гидрометеорологическая служба распространила информацию об ожидаемой погоде.

Как сообщили Day.Az в службе, до конца второй декады июня в основном в северных и западных районах сохранится нестабильная погода. Местами ожидаются грозы, кратковременные дожди. Западный ветер местами усилится до 18-23 м/с.

Возможно повышение уровня воды в реках.