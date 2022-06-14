Образцовые общественные пляжи в Баку готовы к летнему сезону

Все созданные в Баку общественные пляжи готовы к новому сезону и переданы в распоряжение жителей столицы. Как известно, в последние два года по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в столичных поселках Шихово, Горадиль, Новханы, Бузовна, Пиршаги и Сахиль были расчищены от мусора заброшенные прибрежные территории и созданы бесплатные общественные пляжи.

Как сообщили Day.Az во вторник в Общественном объединении IDEA, наряду с обеспечением необходимых условий для проведения гражданами досуга в прибрежных зонах, создание общественных пляжей, образцовых по чистоте, безопасности и комфорту, направлено на поощрение экологической и социальной ответственности в обществе.

На общественных пляжах проведены обширные работы по благоустройству, созданы спасательный пункт МЧС, установлены киоски, предлагающие безалкогольные напитки и различные продукты питания, тенты, раздевалки и душевые кабины, санузлы, беседки, созданы футбольные и волейбольные площадки, автостоянка, заасфальтирована дорога к морю. Для организации отдыха граждан на пляжных территориях установлено достаточное количество скамеек и шезлонгов, вдоль территории размещены мусорные контейнеры. В то же время, впервые в стране, на пляже Шихово созданы необходимые условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Так, на пляже созданы специальные дорожки и пандусы для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями здоровья к воде и участкам пляжа, а на ближайшей к пляжу парковке нанесена специальная разметка. Следует отметить, что такую инфраструктуру планируется создать и на других общественных пляжах.

В связи с открытием пляжного сезона на указанных общественных пляжах завершены все необходимые работы по уборке, благоустройству и другой подготовке для комфортного и безопасного отдыха граждан.