https://news.day.az/society/1470826.html В Гаджигабуле сбит насмерть пешеход
В Гаджигабуле сбит насмерть пешеход
В Гаджигабуле произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на участке автомагистрали Баку-Газах, проходящем через село Гарасу.
Автомобиль марки Opel сбил пешехода, личность которого неизвестна.
Пешеход скончался на месте от полученных травм.
Тело направлено в Ширванский морг на экспертизу.
По факту проводится расследование.
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