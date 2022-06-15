В Гаджигабуле сбит насмерть пешеход
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В Гаджигабуле произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на участке автомагистрали Баку-Газах, проходящем через село Гарасу.

Автомобиль марки Opel сбил пешехода, личность которого неизвестна.

Пешеход скончался на месте от полученных травм.

Тело направлено в Ширванский морг на экспертизу.

По факту проводится расследование.