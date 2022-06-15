https://news.day.az/society/1470848.html Тяжелое ДТП на трассе Баку-Губа - есть погибшие и пострадавшие
Тяжелое ДТП на трассе Баку-Губа - есть погибшие и пострадавшие
На дороге Баку-Губа столкнулись две машины.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на 78-м км магистрали, на территории Сиязанского района. В результате столкновения автомобилей Nissan и Mercedes погибли два человека. Это Халида Халилзаде (1988 г.р.) и Гюльбениз Гачиева (19 лет). 4 человека также получили травмы различной степени тяжести.
Расследование продолжается.
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