Тяжелое ДТП на трассе Баку-Губа

На дороге Баку-Губа столкнулись две машины.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на 78-м км магистрали, на территории Сиязанского района. В результате столкновения автомобилей Nissan и Mercedes погибли два человека. Это Халида Халилзаде (1988 г.р.) и Гюльбениз Гачиева (19 лет). 4 человека также получили травмы различной степени тяжести.

Расследование продолжается.