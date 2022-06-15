https://news.day.az/society/1470864.html В Баку автомобиль врезался в бетонное ограждение
В Баку автомобиль врезался в бетонное ограждение
На горячую линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что в Хазарском районе Баку автомобиль KIA врезался в бетонное ограждение и необходима помощь спасателей, передает Day.Az.
Прибывшие на место происшествия сотрудники Службы спасения особого риска МЧС извлекли из деформированного транспортного средства тело водителя Ягуба Мамиева (1977 г.р.).
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре