В Баку автомобиль врезался в бетонное ограждение

На горячую линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что в Хазарском районе Баку автомобиль KIA врезался в бетонное ограждение и необходима помощь спасателей, передает Day.Az.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Службы спасения особого риска МЧС извлекли из деформированного транспортного средства тело водителя Ягуба Мамиева (1977 г.р.).