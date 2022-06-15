В Азербайджане продолжаются меры соцподдержки ветеранов войны

В Азербайджане продолжаются меры социальной поддержки ветеранов войны. Государством реализуется программа их обеспечения как жильем, так и автомобилями.

Как передает Day.Az, об этом журналистам сказал замминистра труда и социальной защиты Азербайджана Анар Керимов.

"Ветераны - наша честь и гордость. Как известно, государством реализуется программа их обеспечения как жильем, так и автомобилями. Сегодня были обеспечены автомобилями 50 ветеранов. В этом году количество переданных ветеранам автомобилей достигло 100. В целом же за прошедший период им были переданы 7500 автомобилей. Также реализуются другие меры социальной поддержки. 2500 ветеранов уже получили лечение", - сказал он.