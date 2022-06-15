Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане?

В Азербайджане за последние сутки выявлены 16 случаев заражения коронавирусом, 12 человек вылечились, передает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 792 919 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 783 115 человек вылечились, 9 715 - скончались, число активных больных составляет 89.

За последние сутки в стране проведены 2 826 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 6 929 541.