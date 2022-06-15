В рамках проекта ”Богатые бассейны" в Куру выпущены мальки осетровых

В рамках широкомасштабного проекта "Богатые бассейны" (Zəngin hövzələr), направленного на охрану и восстановление биоресурсов внутренних водных бассейнов Азербайджана, 15 июня при совместной организации Общественного объединения IDEA и министерства экологии и природных ресурсов в реку Кура были выпущены мальки осетровых рыб.

Как сообщили Day.Az в Общественном объединении, в ходе мероприятия, проведенного с участием представителей минэкологии, волонтеров Общественного объединения IDEA и минэкологии, в реку Кура были выпущены 290 000 мальков осетровых, выращенных в ООО "Хыллы балыг".

Отметим, что выпуск рыб в естественные водоемы в различных регионах страны продолжится до конца года.

Проектом "Богатые бассейны" предусмотрены меры по увеличению естественной популяции видов рыб, выпуску в водоемы мальков рыб различных видов, выращенных в рыбоводческих хозяйствах, а также по снижению загрязнения внутренних водоемов. Напомним, что проект "Богатые бассейны" стартовал в мае 2020 года. Только в 2021 году в водоемы было выпущено около 6 миллионов мальков различных видов рыб.

Регулярный выпуск осетровых рыб, выращенных в ООО "Хыллы балыг" и на других рыбных фермах, в естественные водоемы направлен на увеличение естественной популяции исчезающих видов рыб. В последние десятилетия популяции редких видов рыб Каспия находятся под угрозой исчезновения из-за негативных последствий человеческой деятельности, в том числе загрязнения, контрабанды и чрезмерного вылова. В связи с этим по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой реализуется ряд важных инициатив по сохранению и восстановлению водной фауны Азербайджана и Кавказского региона.

Отметим, что в стране в связи с сезоном нереста рыб ежегодно с 1 мая вступает в силу четырехмесячный мораторий на вылов рыбы.