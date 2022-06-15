Каспийское пароходство в декоративных скульптурах

История Каспийского Морского Пароходства начинается с созданием акционерного общества "Кавказ и Меркурий" 21 мая 1858 года. С увеличением объема грузоперевозок на берегах Каспийского моря росло количество портов, строились новые причалы, склады, устанавливались краны. Развитие флота способствовало созданию судоремонтной базы, и в 1866 году в Баку был заложен фундамент механического завода АО "Кавказ и Меркурий".

Нужно в частности отметить, что первый в мире железный танкер "Зороастр" (1878 г.), первое судно с двигателем внутреннего сгорания "Вандал" (1903 г.), первый теплоход с двумя реверсивными двигателями "Дело" (1908 г.) имеют непосредственное отношение к Каспию. В последующие годы флот пароходства получил суда новых типов отечественной и зарубежной постройки, в том числе танкера класса "река-море", сухогрузы для перевозки хлопка, древесины и т.п.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, в 1962 году по проекту специалистов Каспийского проектно-изыскательского и научно-исследовательского института морского транспорта был введен в эксплуатацию крупнейший в Европе того времени паромная переправа Баку-Красноводск (Туркменбаши). С 1960 года суда Каспийского Морского Пароходства получили выход в Мировой океан через Волго-Балтийский канал.

В 2018 году Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство отметило свой 160-летний юбилей.

В данном материале - декоративные скульптуры, отображающие каспийское пароходство, добычу нефти, бакинских нефтяников и тд.

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