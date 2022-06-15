В рамках проекта «Наш двор» в Ширване благоустроен еще один двор

В рамках проекта "Наш двор", реализуемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, в Ширване благоустроен и сдан в пользование жителей второй по счету двор.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Общественное объединение IDEA, обновленный двор охватывает дома, в которых проживает около 400 жителей, по адресу: улица лейтенанта Махмуда Ибрагимова, 4 и улица 20 Января, 4А.

В очередном благоустроенном дворе предусмотрены условия для комфортного передвижения лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, а также созданы благоприятные условия для развития детей всех возрастных групп, установлены различные спортивные сооружения для эффективного проведения досуга молодежью и формирования у нее интереса к систематическим занятиям спортом, созданы игровые площадки для детей. Во дворе площадью 1,5 га установлены 4 беседки, скамейки, а также урны для мусора.

С учетом пожеланий жителей во дворе установлены опоры освещения, отремонтированы фасады и входы в здания. Наряду с восстановлением существующего озеленения, во дворе дополнительно посажены 350 деревьев и кустарников, создана зеленая зона.

Главная цель проекта "Наш двор" заключается в поддержании дворов в экологически чистом и благоустроенном состоянии, восстановлении зеленых насаждений, составляющих основу городской экологии, создании безопасных и комфортных условий для жизни граждан.