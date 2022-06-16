В Баку организован концерт в честь победы Азербайджана на чемпионате Европы

На Бакинском Приморском бульваре в честь победы сборной Азербайджана по мини-футболу на чемпионате Европы организован концерт, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Организаторами концерта выступили министерство молодежи и спорта, Федерация мини-футбола Азербайджана, Azfar Group, профессиональный футбольный клуб "Зиря", при поддержке мобильного оператора Nar.

На мероприятии прозвучал Государственный гимн Азербайджана. Далее был представлен видеоролик, посвященный спортивным успехам и достижениям сборной Азербайджана по мини-футболу.

В своих выступлениях почетный президент футбольного клуба "Зиря" и основатель Федерации мини-футбола Азербайджана Орхан Мамедов, заведующий отделом министерства молодежи и спорта Эльнур Мамедов, главный тренер футбольного клуба "Зиря" Рашад Садыгов и известный актер, заслуженный артист Азербайджана Бахрам Багирзаде поздравили участников мероприятия с Днем национального спасения.

Выступившие отметили, что победа сборной Азербайджана по мини-футболу на чемпионате Европы вызывает чувство большой гордости и безмерной радости.

Главный тренер сборной по мини-футболу Эльшад Гулиев поблагодарил многочисленных болельщиков за поддержку, отметив, что она придавала сборной мотивацию.

Далее была представлена концертная программа, на которой выступили популярные исполнители - народные артисты Азербайджана Зульфия Ханбабаева и Мири Юсиф (Мир Юсиф Мирбабаев), а также участница "Евровидения-2016" от нашей страны Сямра Рагимли и группа исполнителей на нагаре.

Также на мероприятии трофей - Кубок чемпионов Европы был представлен общественности. Болельщикам была предоставлена возможность сфотографироваться и пообщаться с членами сборной.

На концерте царила невероятная праздничная атмосфера, радость от победы сборной Азербайджана разделяли как взрослые, так и дети.

Напомним, что сборная Азербайджана по мини-футболу впервые в своей истории выиграла чемпионат Европы. В решающем матче в словацком городе Кошице азербайджанская сборная одолела команду из Румынии со счетом 1:0. Единственный гол в матче на 25-й минуте забил Сеймур Мамедов.