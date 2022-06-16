В Баку Gelandewagen совершил ДТП, пострадали 7 человек - ФОТО
В Низаминском районе Баку произошло ДТП.
Как сообщает АПА, авария произошла на улице Мехди Аббасова.
Водитель автомобиля марки "Mercedes Gelandewagen", двигаясь на высокой скорости по улице Мехди Аббасова, потерял управление и выехал на встречную полосу. В это время автомобиль столкнулся со встречным микроавтобусом марки "Мерседес", а затем с автомобилем марки "Опель".
В результате аварии деформировались две машины.
В общей сложности 7 человек получили травмы и были госпитализированы в больницу № 3.
Как сообщили в больнице № 3, четверо из 7 пострадавших были отпущены домой после оказания первой медицинской помощи. Еще 3 человека - Талыбов Исмаил Агалар оглу, Рустамов Сеймур Эйваз оглу и Салмани Искендер Муса оглу 1960 года рождения - находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
Факт расследуют сотрудники полиции Низаминского района.
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