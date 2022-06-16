В Баку Gelandewagen совершил ДТП, пострадали 7 человек

В Низаминском районе Баку произошло ДТП.

Как сообщает АПА, авария произошла на улице Мехди Аббасова.

Водитель автомобиля марки "Mercedes Gelandewagen", двигаясь на высокой скорости по улице Мехди Аббасова, потерял управление и выехал на встречную полосу. В это время автомобиль столкнулся со встречным микроавтобусом марки "Мерседес", а затем с автомобилем марки "Опель".

В результате аварии деформировались две машины.

В общей сложности 7 человек получили травмы и были госпитализированы в больницу № 3.

Как сообщили в больнице № 3, четверо из 7 пострадавших были отпущены домой после оказания первой медицинской помощи. Еще 3 человека - Талыбов Исмаил Агалар оглу, Рустамов Сеймур Эйваз оглу и Салмани Искендер Муса оглу 1960 года рождения - находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Факт расследуют сотрудники полиции Низаминского района.