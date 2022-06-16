Прокуратура распространила информацию об убийстве в Шабране

Прокуратура Шабранского района распространила информацию об убийстве молодого мужчины.

Как сообщили Day.Az в прокуратуре Шабранского района, 15 июня в 23:00 в районную прокуратуру поступила информация об убийстве в Шабранском районе Орхана Алиева 1997 года рождения.

В ходе предварительного следствия было установлено, что знакомый погибшего Теймур Джафарзаде 2001 года рождения в ходе конфликта между ними на почве личных отношений умышленно убил О.Алиева, нанеся последнему множественные ножевые ранения.

Прокуратура Шабранского района возбудила уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК.

Теймур Джафарзаде задержан в качестве подозреваемого и находится под следствием.