В Гедабеке убит 59-летний мужчина

В Гедабекском районе был убит 59-летний мужчина.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на прокуратуру района, в районную прокуратуру поступила информация об убийстве на территории Гедабекского района Масима Пирвердиева 1963 года рождения.

Выявлены обоснованные подозрения в том, что Махир Байрамов (1964 г.р.) умышленно убил Масима Пирвердиева, нанеся ему ножевое ранение в область сердца во время конфликта.

По факту в прокуратуре Гедабекского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Махир Байрамов задержан как подозреваемый и привлечен к следствию.

В настоящее время по уголовному делу продолжаются необходимые следственные мероприятия.