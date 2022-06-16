https://news.day.az/society/1471108.html В Баку бизнесмен погиб, спасая тонувшего
В Баку бизнесмен погиб, спасая тонувшего
В Баку скончался молодой человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, на пляже на территории поселка Пиршаги Сабунчинского района утонул Вугар Зульфугаров (1993 г.р.).
Его тело обнаружила водолазно-поисковая группа Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС.
Сообщается, что В.Зульфугаров был бизнесменом и руководил курсами вождения.
Отдыхая на пляже с семьей, он увидел тонувшего человека и ринулся ему на помощь.
Человек был спасен.
В.Зульфугаров родом из села Шорсулу Сальянского района. Он будет похоронен сегодня в своем родном селе.
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