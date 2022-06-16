https://news.day.az/society/1471183.html В поезде Сумгайыт-Баку отключилось электричество
В поезде Сумгайыт-Баку отключилось электричество
В работе поезда Сумгайыт-Баку возникла неполадка.
Как передает Day.Az, соответствующая информация была распространена в социальных сетях. Сообщается, что в поезде отключилось электричество.
В связи с этим поезд простоял на территории поселка Дарнагюль более 40 минут.
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