В поезде Сумгайыт-Баку отключилось электричество

В работе поезда Сумгайыт-Баку возникла неполадка.

Как передает Day.Az, соответствующая информация была распространена в социальных сетях. Сообщается, что в поезде отключилось электричество.

В связи с этим поезд простоял на территории поселка Дарнагюль более 40 минут.