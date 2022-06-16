Вот как ищут индийского туриста в Загатале

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) распространило информацию о поисках пропавшего в Загатальском районе индийского туриста.

Как сообщили Day.Az в МЧС, продолжаются поиски гражданина Республики Индия Маникантха Кондавеети (1993 г.р.), пропавшего без вести 13 мая 2022 года на территории Загатальского района.

Сообщается, что в настоящее время поисково-спасательные мероприятия на горной лесистой территории со сложным рельефом по предполагаемому маршруту без вести пропавшего гражданина проводятся по нескольким направлениям с привлечением сил войск гражданской обороны и Северо-западного регионального центра МЧС, МВД, Министерства экологии и природных ресурсов и местного населения.