ДТП в Уджаре оставило без света пять сел

На участке автомагистрали Баку - Газах, проходящем через село Гараберк Уджарского района, произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, водитель легкового автомобиля Nissan Халиг Гуламов 1959 года рождения не справился с управлением, в результате чего транспортное средство сначала врезалось в бетонное ограждение, а затем в КРН-10 (ячейка КРН-10 предназначена для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока - прим. ред.), расположенный на обочине дороги.

Несмотря на отсутствие пострадавших в аварии, была приостановлена подача электроэнергии в села Гараберк, Гюлябенд, Кючакенд, Алпы и Анвар Мамедханлы.