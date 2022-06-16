Предотвращен незаконный ввоз лекарств в Азербайджан из России

Сотрудники Северного территориального Главного таможенного управления Азербайджана на основе поступившей информации предотвратили контрабанду лекарственных препаратов на территорию страны из России.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Государственный таможенный комитет (ГТК).

Так, на таможенном посту "Самур" был остановлен грузовик Volvo, водителем которого является гражданин Азербайджана.

При досмотре транспортного средства обнаружены и изъяты незадекларированные 300 ампул лекарственного препарата - тиосульфата натрия 10 мл, спрятанные в салоне автомобиля.

По данному факту проводится расследование.