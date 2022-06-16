В Баку горит двухэтажный дом
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В Баку произошел пожар.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на улице Наджафгулу Рафиева.

Пожар произошел на втором этаже двухэтажного жилого дома.

По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание в электропроводке.

На место происшествия привлечены пожарные.