Представители медицинской общественности почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева и врачей-шехидов Отечественной войны

Сегодня, 17 июня, в день профессионального праздника медицинских работников Азербайджана, представители медицинской общественности во главе с министром здравоохранения Теймуром Мусаевым посетили Аллею почетного захоронения и возложили цветы к могиле общенационального лидера азербайджанкого народа Гейдара Алиева, передает Day.Az со ссылкой на минздрав Азербайджана.

Были возложены цветы к могилам выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, видного общественного деятеля Азиза Алиева и известного ученого Тамерлана Алиева.

Затем представители медицинской общественности Азербайджана на Второй Аллее почетного захоронения почтили память врачей, ставших шехидами в Отечественной войне, возложили цветы к их могилам.

Отметим, что в соответствии с Распоряжением общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева от 4 июня 2001 года ежегодно 17 июня отмечается в нашей стране как профессиональный праздник медицинских работников.