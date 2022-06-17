Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Джебраиле
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17 июня 2022 года сотрудник Агентства по разминированию Азербайджана подорвался на противопехотной мине, когда выполнял служебные обязанности на территории освобожденного Джебраильского района.

Об этом Day.Az сообщили в ANAMA.

"Инцидент расследуется. По завершению расследований общественность будет проинформирована об их результатах", - говорится в сообщении.